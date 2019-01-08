【大行報告】瑞信大削吉汽目標價62%

吉利汽車(00175)公布上月汽車銷量大減近40%後，被大行大削目標價及投資評級，股價曾瀉逾11%。



摩根士丹利早於月初已把吉汽的目標價由15港元，大削至8元，為全城至淡，評級為「減持」。今日(周二)再有大行出報告唱淡，麥格理把其投資評級由「跑贏」降至「中性」，目標價由24.7元降至11.9元。



瑞信更把目標價大削62%，由之前的29元，降至只有11元，評級由「跑贏」降至「中性」。



瑞信指，吉利上月的銷售表現遜預期，是因經銷商去庫存以及前年購置稅寬免所致。



野村亦下調吉利2018至2020年每股盈利預測3%至10%，以反映銷量較預期少5%至9%，目標價自24.3元降至21.8元，評級仍維持「買入」。



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