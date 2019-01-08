【即市分析】吉汽甩轆響警號　汽車股何處是底？

吉利汽車(00175)去年汽車總銷量不達標，股價承接過去4日跌勢，即市再創下10.18元的52周新低，現急挫10%報10.3元；長城汽車(02333)亦跟隨受壓，現跌3.4%報4.26元；惟其他汽車股如比亞迪股份(01211)及華晨中國汽車(01114)則仍有2%及1%升幅。



吉汽公布，集團2018年全年累計汽車總銷量按年僅增約20%至150.08萬輛，僅為集團之前預計銷量目標158萬輛的95%。同時，初步將集團2019年全年汽車銷量目標僅定為151萬輛，主因是內地乘用車市場存在不確定性因素。



消息後多間大行發表報告唱淡，摩根士丹利認為吉汽今年銷售目標低於預期，予其「減持」評級；野村則降其目標價至21.8元，評級「買入」。瑞信亦將其投資評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價更大劈62%至11元。



瑞信指，吉汽去年12月批發銷量按年下跌39%至93,333部，且為過去3年來首次錄得按月跌幅，差過市場預期。此外，瑞信表示，吉汽初步將今年的銷量目標定為151萬輛之保守水平，即按年僅增1%，明顯低於市場預期，因部分投資者原先預計吉汽在強勁的車款周期下，2019年可錄得雙位數按年增幅。



事實上，內地為應對中美貿易戰，已逐步放寬外資車企持股限制，加上下調進口車關稅，以致進口車與國產車競爭加劇，市場預期今年車企經營將更加困難。另外，內地日前表決通過車輛購置稅法，規定自今年7月1日起車輛購置稅的稅率為10%。此消息無疑令本身弱勢的中資汽車股雪上加霜



國統局數據顯示，去年11月份汽車類零售總額按年跌10%，已是連續7個月負增長。吉汽股價反覆向下，正正反映市場對汽車行業的悲觀情緒，吉汽估值已跌至低殘，但今年銷售目標未如市場預期，加上行業因素仍弱，料仍有機會繼續尋底之旅，一旦確認失守10元關，下一支持睇9元水平。



全年銷售未達標 吉汽急瀉11%

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內地上月少賣44%！吉利汽車全年銷量未達標

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