人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.41厘

中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)全線下跌，隔夜息續跌3.3點子，報1.414厘；1星期報2.372厘，跌10.3點子；1個月報2.825厘，跌8.4點子。



隔夜1.4140厘 跌3.30點子

1星期2.3720厘 跌10.30點子

2星期2.4870厘 跌5.40點子

1個月2.8250厘 跌8.40點子

3個月3.0930厘 跌4.80點子

6個月3.2060厘 跌2.70點子

9個月3.3840厘 跌3.10點子

12個月3.4310厘 跌3.50點子



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