港元拆息︰隔夜息回落至0.5厘

2019年01月08日 11:16
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息急降至0.5厘；1星期拆息報1.11厘；1個月期為1.61厘；3個月期跌穿2厘，報1.99厘。

    8/1/2019
    隔夜 0.50172厘
    1星期 1.11500厘
    2星期 1.28143厘
    1個月 1.61071厘
    2個月 1.78386厘
    3個月 1.99214厘
    6個月 2.34929厘
    12個月 2.61536厘

    7/1/2019
    隔夜 0.90429厘
    1星期 1.34250厘
    2星期 1.50000厘
    1個月 1.69143厘
    2個月 1.84214厘
    3個月 2.02747厘
    6個月 2.35339厘
    12個月 2.62482厘

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