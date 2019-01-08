人民幣Hibor：隔夜息報2.25厘 CNY見6.85
2019年01月08日 11:25
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.25厘，1至2星期拆息為2.58至2.89厘，1至12個月拆息報3.06至3.68厘。
8/1/2019
隔夜 2.25515厘
1星期 2.58625厘
2星期 2.89800厘
1個月 3.06800厘
2個月 3.22767厘
3個月 3.33200厘
6個月 3.42300厘
12個月 3.68000厘
7/1/2019
隔夜 2.09633厘
1星期 2.54927厘
2星期 2.86500厘
1個月 3.05000厘
2個月 3.18067厘
3個月 3.33567厘
6個月 3.42600厘
12個月 3.67400厘
人民幣兌美元反覆偏軟，離岸人民幣(CNH)由6.8431，回落至6.8554，最新報6.8539；在岸人民幣(CNY)則由6.8422，回至6.8569，最新報6.8548。
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