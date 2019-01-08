人民幣Hibor：隔夜息報2.25厘　CNY見6.85

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.25厘，1至2星期拆息為2.58至2.89厘，1至12個月拆息報3.06至3.68厘。



8/1/2019

隔夜 2.25515厘

1星期 2.58625厘

2星期 2.89800厘

1個月 3.06800厘

2個月 3.22767厘

3個月 3.33200厘

6個月 3.42300厘

12個月 3.68000厘



7/1/2019

隔夜 2.09633厘

1星期 2.54927厘

2星期 2.86500厘

1個月 3.05000厘

2個月 3.18067厘

3個月 3.33567厘

6個月 3.42600厘

12個月 3.67400厘



人民幣兌美元反覆偏軟，離岸人民幣(CNH)由6.8431，回落至6.8554，最新報6.8539；在岸人民幣(CNY)則由6.8422，回至6.8569，最新報6.8548。



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