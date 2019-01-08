【即市分析】恒指牛熊街貨有乜啟示？

東方產經專欄作家Handsome哥：美國道指隔晚升近百點，不過市場繼續關注中美貿易談判及英國脫歐發展等消息，暫時未見大方向下，恒指今日(周二)走勢飄忽，即市略為高開後反覆，咁牛熊街貨又有冇啟示呢？



資料顯示，恒熊街貨重貨區為26,600至26,699點，街貨4.62億份，相對期指約827張(增加76張)，而下方最多新增26,200至26,299點則共有4.27億份街貨，相對期指約821張。



至於恒牛街貨重貨區為24,800至24,899點，街貨8.19億份，相對期指約1,503張。至於最多新增街貨區為25,500至25,504點，新增2.3億份(相對新增期指約451張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約45：55。



經歷大戶周一推升大市「掂一掂」兩萬六先回落後，恒熊今次明顯將重貨區上移多200點至26,200點，而恒牛防守區則跌到落24,899點區域，可見好淡雙方皆認為當下未是決勝時刻，惟從牛仔重貨區較現價有近千點距離，以及恒熊開始愈來愈肥作考慮，似乎候低買牛仍具一定值博率。

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