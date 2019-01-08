外匯攻略︰警惕特朗普「緊急講話」　提防美元淡友「大合奏」

美元隔夜再度跌穿96關，最新企95.7。聯儲局主席鮑威爾的鴿派言論、疲弱的美國經濟數據令美元承壓之外，高盛最新沽空言論也對美元跌勢到推波助瀾。市場正警惕美國總統特朗普周二晚向全國發表的講話對美元的影響。



特朗普周一宣布將於周二晚「黃金時間」向全國發表「緊急講話」。



美國政府關停正進入第3周，特朗普仍在與民主黨爭執邊境牆問題。市場人士猜測，他可能藉此機會宣布進入國家緊急狀況，果真如此，將是一則極具市場衝擊力的消息。



由於聯儲局加息預期進一步下滑，美元持續3周跌勢處於近兩個月低位。華爾街普遍唱淡美元，高盛、野村和摩根士丹利等大行紛紛建議客戶沽空美元兌一系列貨幣。



摩根士丹利策略師Hans Redeker周一發布報告再次確認看淡美元兌日圓、加元、澳元以及南非蘭特的觀點。



野村更是認為無論聯儲局貨幣政策收緊與否，美元大方向依然是下跌。



但花旗預計，聯儲局「縮表」將在1季度加強美元上行動力；這暗示美元尚沒有進入結構性轉變。



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