【瑞通推介】吉汽比亞迪購證推敲

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望中美貿易談判進展，美股隔晚反覆向好，道指收報23,531點，升98點或0.42%。



恒指周一(7日)未能企穩26,000點，周二(8日)早段曾於25,800點之下整固，一度失守20天線。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出近300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,600萬元，反映較多投資者看淡後市。



吉利汽車公布，去年12月總銷量9.33萬部，按年大減約39%。2018年全年總銷量為150萬部，按年增長約20%，為全年銷量目標158萬部的95%。集團初步將2019年的銷量目標定為151萬部的保守水平。該股今年開首在成交配合下股價連挫4日，累計跌幅達16.5%，14日RSI跌至26的超賣水平，周二早段頹勢未止，急挫逾11%，創52周低位，低見10.08元，部分資金候低觀望技術性反彈的機會。輪證資金流觀察到周一投資者傾向繼續追沽，當日有逾380萬元淨流入其淡倉，好倉則錄逾40萬元淨流出。



至於另一汽車股比亞迪受惠上月銷售增長強勁，股價周一早段表現明顯比大市優勝，一度最多升近半成，高見49.3元，其後升幅收窄至近3%，於48元之上，若短線企穩10天線(約48.8元)，料下一阻力於50元之重要心理關口。周一有逾170萬元淨流入其好倉。



騰訊控股旗下WeTest發布《2018中國移動遊戲品質白皮書》，首度公開騰訊的遊戲性能數據，並指遊戲廠商依靠上游用戶圈地已經走到了盡頭。該股周一收升逾2%，跑贏大市，10天線上破100天線形成「黃金交叉」利好訊號。另邊廂，股份周一錄逾5.2億元北水淨沽盤，創去年11月尾以來最大單日淨流出。該股周二早段先升後回，跌約1%至314元水平，支持可參考約310元的10天線，上望重上320元的機會。逾6,400萬元於周一淨流出其好倉，另有超過4,800萬元淨流入其淡倉。



香港交易所公布去年港股總市值29.9億元，按年跌12%或4.1億元。在大市連日回穩下，該股亦獲資金追捧。周一收升1.76%至231元，周二早段略回，回至約230元，向上留意235元水平阻力，支持為20天線(約228元)。周一其好倉和淡倉分別錄約330萬元和超過400萬元資金淨流出。



內媒引述中國石油化工內部人士表示，聯合石化兩高管停職或因越權過度投機。另集團日前公布，外部審計師已經開始駐場審計，評估原油交易損失，而該公司及聯合石化生產經營情況一切正常。該股自早前低見5.37元的52周低位後，連升3日，周一重返10天線(5.71元)之上收市。紐約期油隔晚收升逾1%，不過該股周二早段回調逾1%，於5.6元之上徘徊，其後調頭回升。逾30萬元於周一淨流出其好倉，另有逾320萬元淨流出其淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(14722)，行使價26,800點，2019年4月到期，實際槓桿11.3倍。貼價、短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿11.9倍。



吉汽價外、短期購證(11765)，行使價13.88元，2019年3月到期，實際槓桿6.7倍。



比亞迪價外、中短期購證(15726)，行使價58.8元，2019年6月到期，實際槓桿5倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16833)，行使價336.2元，2019年5月到期，實際槓桿6.5倍。貼價、短期沽證(26044)，行使價310元，2019年4月到期，實際槓桿6.3倍。



港交所貼價、短期購證(15504)，行使價240元，2019年4月到期，實際槓桿10倍。貼價、中短期沽證(13613)，行使價220元，2019年7月到期，實際槓桿6倍。



中石化價外、中短期購證(14729)，行使價6.88元，2019年4月到期，實際槓桿8.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(65428)，收回價24,710點，槓桿比率21.5倍。N類熊證(62894)，收回價及行使價26,400點，槓桿比率38.5倍。



騰訊牛證(59863)，收回價300.1元，槓桿比率15倍。熊證(60995)，收回價329.9元，槓桿比率17.1倍。



港交所牛證(62021)，收回價215.1元，槓桿比率11.4倍。熊證(57979)，收回價239.9元，槓桿比率16.4倍。



中石化場內最高收回價的牛證(60400)，收回價5.2元，槓桿比率7.9倍。



中石油牛證(59871)，收回價4.3元，槓桿比率5.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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