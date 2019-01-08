【午市重點睇】美匯企95.8　CNH跌回6.85

●美匯指數企95.8水平，港匯低見7.838，離岸人民幣(CNH)跌回6.85，圓匯企108.7，歐元跌至1.144，英鎊低見1.276。金價回跌至1,284美元。布油企57.5美元，紐油企48.7美元。道指期貨升逾百點。



●恒生指數早段一度漲逾百點，高見25,960點，半日升70點或0.27%，報25,905點，主板成交逾434億元。國企指數升18點或0.18%，報10,142點。 https://bit.ly/2AzoUiW

-全年銷售未達標，吉汽急瀉11%。 https://bit.ly/2H0oPuw

-中國區調整架構，聯想升近2%。 https://bit.ly/2LXwqIZ

-訂今年合約銷售目標6,000億元人民幣，恒大跌1%。 https://bit.ly/2LVm78u

-地產股強勢，長實飆近4%，領展創新高。http://bit.ly/2Rk73Hy



●【即市分析】

-吉汽甩轆響警，汽車股何處是底？ https://bit.ly/2VAiFEM

-要買小米睇實呢個位... https://bit.ly/2C2Kw7i

-外圍存暗湧，港股難言穩。 https://bit.ly/2SFMxh2



●港股格局：陳炳強料可見二萬六。 https://bit.ly/2SIVE0g



●A股快報：滬綜指半日跌5點。 https://bit.ly/2C5DfDY

-樂視網跌3%。 https://bit.ly/2Ay1NFO



●亞洲股市：日股中段升200點，日產股價靠穩。 https://bit.ly/2Rd7i6Z



●日本10月一定上調消費稅！麻生︰除非爆發雷曼級別金融危機。 https://bit.ly/2QsowrO



●三星電子預警！料去年第4季營業利潤按季跌逾38%。 https://bit.ly/2QrDVZu



●加皇指沙特的確「迫切減產」，料降至日1,000萬桶之下。 https://bit.ly/2Tuuzy2



●全球經貿戰︰美銀指美國經濟開始「見痛」。 https://bit.ly/2TyPlN6



●是自願還是白宮意願？聯儲鷹派理事候選人撤回提名。 https://bit.ly/2Fl5rGj



●Apple在加拿大徵收銷售稅。 https://bit.ly/2QrKxag



●澳洲11月商品及服務貿易帳順差低於預期。 https://bit.ly/2VCMrII



●巨頭廝殺！華爾街9券商擬另起交易爐灶MEMX。 https://bit.ly/2SIrb2y



●人行不開展公開市場操作，淨回籠200億元人民幣。 https://bit.ly/2M3k9mF

-人民幣中間價升115點。 https://bit.ly/2ReEXgM

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.41厘。 https://bit.ly/2QwxNPw

-人民幣Hibor：隔夜息報2.25厘。 https://bit.ly/2GYeu20



●港元拆息︰隔夜息回落至0.5厘。 https://bit.ly/2AzGRxT



●外匯攻略︰警惕特朗普的「緊急講話」。http://bit.ly/2FfcDo5



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瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



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