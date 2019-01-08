去年內地手機出貨量大減15.6%

中國信息通信研究院發布最新報告顯示，去年12月內地手機市場總體出貨量3,567.4萬部，按年下降16.3%；按月增長0.9%。其中4G手機3,362.9萬部，按年下降16.8%。



2018年全年手機總體出貨量4.14億部，按年下降15.6%，其中4G手機3.91億部，按年跌15.3%。



去年12月上市新機型42款，按年下降53.3%，按月增長7.7%；全年上市新機型764款，按年下降27.5%。



去年12月國產品牌手機出貨量3,218.3萬部，按年跌9.6%，佔同期手機出貨量90.2%。而同期智能手機出貨量3,351.6萬部，按年跌17%，佔同期智能手機出貨量94%，其中Android手機在智能手機中佔比為92%。而全年智能手機出貨量為3.9億部，按年跌15.5%。



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