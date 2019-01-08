【大行報告】摩通調升中國鐵塔目標價

摩通發表研究報告指出，中國鐵塔(00788)股價自去年12月初以來已升逾20%，主因投資者對其反向路演感興趣。



該行預計其資本開支下降，料2018及2019年分別為250億元人民幣(下同)及280億元；跨行業業務收入預測上升，而2019年將有員工股權激勵計劃。



報告預期，當5G頻段推出時，營運商將對大型基站有強勁需求，而受惠租用率提升，相信中國鐵塔的資產回報將獲改善，股價有上升空間，將目標價由1.4港元，調升至1.65元，評級「增持」。



中國鐵塔半日收升4.7%，至1.53元。

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