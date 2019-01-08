【瑞銀推介】憧憬放寬按揭成數　留意恒生銀行認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事林嘉麗：財政司司長陳茂波在網誌上表示有機會放寬按揭成數，本地地產股上周已被炒上。



除地產股外，另一受惠的板塊為本地銀行股，但走勢卻較為落後。其中恒生銀行自10月開始回吐，3個月回吐逾兩成，上周更跌穿170港元水平。由於美國聯儲局有機會進一步減慢加息步伐，本地銀行股已率先回吐，如放寬按揭成數的話，本地銀行股或受資金追。根據瑞銀周一交易紀錄，有資金於流入恒生銀行認購證。



如投資者看好恒生銀行，可留意認購證(15775)，行使價176.88元，2019年10月到期，有效槓桿約4.7倍。



如投資者看好中銀香港，可留意認購證(15019)，行使價36.1元，2019年4月到期，有效槓桿約10倍。



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