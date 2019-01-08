【高盛推介】資金積極流入恒指淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指自月初的底位反彈超過1,000點，周一(7日)曾一度重上26,000點水平之上，周二(8日)早段輕微高開之後一度回落。市場觀望稍後時間的中美兩國談判結果。



過去兩日的升市，見資金一方面沽出恒指認購證或牛證獲利離場，同時亦積極流入淡倉，過去兩日均見資金流入認沽證，合共有約1億元流入，同時認購證有約5,800萬元流走。



恒指牛熊證的情況更加明顯，過去3個交易日均見資金流入熊證，合共有約2.6億元流入，同時牛證則有約2,500萬元流走。



投資者如計劃部署恒指熊證，可留意收回價26,200至26,400點的熊證，當中可留意熊證(58860)、熊證(59482)、熊證(57071)以及熊證(58938)，都是相近收回價的熊證中槓桿最高的選擇。



熊證58860，收回價26,208點，行使價26,308點，換股比率10,000，槓桿比率43.6倍。熊證59482，收回價26,248點，行使價26,348點，換股比率10,000，槓桿比率42.9倍。熊證57071，收回價26,288點，行使價26,388點，換股比率10,000，槓桿比率39.0倍。熊證58938，收回價26,388點，行使價26,488點，換股比率10,000，槓桿比率33.8倍。



投資者如計劃部署恒指認沽證，貼價的選擇可留意沽證(13492)，行使價25,378點，2019年3月28日到期，實際槓桿11.4倍，是行使價25,000至25,800點之間的產品中槓桿最高，亦是低街貨的選擇。



較高槓桿的產品則可留意恒指沽證(13311)，行使價24,768點，2019年3月28日到期，實際槓桿12.8倍，是行使價23,500至25,500點間的低街貨產品中槓桿最高的選擇。



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