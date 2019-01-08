樓價UPDATES：港島優質單位成交價回落

西灣河逸濤灣全海景三房樓王，單位市值約2,000萬港元，是次成交價較市價低15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●赤柱旭逸居3座一個頂層連天台單位，實用面積855方呎，三房間隔，原叫租5.5萬元，現以5.2萬元租出，減幅逾5%，實用呎租60.8元。



●北角雲景台H座中層H室，實用面積1,065方呎，三房戶，享煙花海景。原叫價2,400萬元，最終願減250萬元以2,150萬元連車位易手，實用呎價20,188元。



●西灣河逸濤灣1座中層D室，實用面積865方呎，三房間隔，以1,700萬元易手，實用呎價19,653元。



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九龍區

●深水埗嘉裕居頂層單位，實用面積305方呎，兩房間隔，原以580萬元放售，經議價後大減85萬元或約15%，最終成功以495萬元易手，實用呎價16,230元。



●將軍澳中心8座高層C室，實用面積406方呎，兩房間隔，原開價690萬元，期間曾因應市況多次調整叫價，最終獲新買家以660萬元承接，實用呎價16,256元。



●長沙灣宇晴軒6座高層G及H室雙連戶，實用面積合共約975方呎，享海景，早於去年7月以1,800萬元放售，近日累減200萬元，終以1,600萬元易手，實用呎價16,410元。



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新界區

●馬鞍山新港城R座低層08室，實用面積369方呎，兩房間隔，原開價550萬元，議價後減價22.2萬元，以527.8萬元易手，實用呎價14,304元。



●馬鞍山迎海一期1座中層E室，實用面積798方呎，三房間隔，以2.9萬元租出，實用呎租36.3元。



●青衣翠怡花園6座中低層G室，實用面積368方呎，兩房間隔，以540萬元沽出，實用呎價14,674元。



●粉嶺榮福中心6座中層G室，實用面積588方呎，三房間隔，以綠表價370萬元易手，實用呎價6,293元。



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