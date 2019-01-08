【即市分析】本地地產股憧憬減辣

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：美國聯儲局主席鮑威爾上周回應市場憂慮，改口風稱在加息方面將保持耐性，此番言論令美國今年暫停加息呼聲大增，加上本地官員暗示有可能放寬按揭成數，市場憧憬樓市減辣，帶動本地地產股連日向上。



長實集團(01113)表現最強，今早(8日)以一支大陽燭飆高，現升4.1%報63元；恒基地產(00012)、新鴻基地產(00016)、新世界發展(00017)及信和置業(00083)分別升1.2至3.5%不等。



近期香港二手樓市下滑，但最近亦有新盤銷售頗佳，市場關注今年樓市走勢。繼日前花旗預期樓市將於3月見底，摩根大通亦發表報告，認為本地住宅樓價調整期將屬短暫，指美國息率、企業資本管理亦為重要推動力。該行在地產股中建議增持信置、長實、新世界發展等，但建議「減持」新地，將目標價由129.1元削至110元，指其股價難以跑贏同業。



香港樓價自去年8月高峰回落，加上受加息因素困擾，本地地產股去年出現明顯調整。不過，隨着美國加息周期近尾聲，加上憧憬減辣，板塊得以強勢反彈。但值得留意的是，過去樓價升勢一直未能反映於地產股股價之上，相信相關利好消息短期仍會刺激地產股向上，但中長線上升動力有限，有貨在手宜把握趁反彈落車機會。

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