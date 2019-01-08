注意！3發鈔行23日起可兌換新鈔及「迎新鈔」

農曆新年將至，香港金融管理局呼籲市民繼續支持使用「迎新鈔」(即雖舊仍簇新的鈔票)代替新鈔封利是。香港流通鈔票的新淨程度一向非常高，外觀完好的舊鈔適合用作封利是。



該局指，三間發鈔銀行將於1月23日起提供兌換服務，並且一如往年為各款面額提供足夠的新鈔及「迎新鈔」，以應付市民需要。



發鈔銀行會於同日起提供2018香港新鈔票系列500港元鈔票。繼新版1,000港元鈔票於去年12月推出市面，新版500港元鈔票將於1月23日開始流通。



滙豐銀行亦宣布，於1月23日起提供兌換新鈔服務，2018年新系列的1,000元及500元鈔票亦可供市民兌換。值得注意，由1月23日至25日，滙豐各分行將提早於8時30分開始營業。該行會繼續提供「兌換套裝(ready pack)」，包括100張20元新鈔，以及20張50元新鈔，總值3,000元。



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