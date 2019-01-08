Kpler：中國12月原油海運進口量創新高

據航運情報公司Kpler電郵報告表示，中國12月到港原油海運進口量將升至日980.9萬桶，較11月高出34.2萬桶。



其中，自伊朗進口原油按月增加35.9萬桶至83.9萬桶，市場佔有率從5.1%上升至8.5%；部分進口量可能將轉為庫存。



自俄羅斯進口量按月增19.6萬桶至102.3萬桶，市佔有為10.4%。



自歐洲海港組織(European Sea Ports Organization，ESPO)的進口量達60.1萬桶，創2018年最高水平。



此外，自西非進口量繼續增加，達175.4萬桶，為2017年5月以來最高水平。自安哥拉原油進口量按月增6萬桶，至105.5萬桶。自剛果進口量增6.4萬桶，至30.8萬桶。



自伊拉克、阿曼、沙特的海運進口量則下跌。



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