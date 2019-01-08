【即市分析】騰訊又再變成「雞肋」

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：美國經濟增長動力減弱，雖然話中國放水、美國加息步伐或減慢，短期刺激起市場氣氛，不過港股再上動力始終受制於中美貿戰發展，騰訊控股(00700)作為權重股起到指標性作用，股價即市逆市跌1%，唔通又係無運行？



騰訊自身基本面近月變化不大，市場最近都係續炒內地重啟遊戲審批消息，但從集團旗下服務平台WeTest公布消息指，內地遊戲用戶總量趨近飽和，未來產業鏈發展模式將有變，方向必將從做增量轉為深耕存量，暗示隨着國策變化，投資者或要重估集團以至行業前景。



此外，股價近期受大市氣氛影響亦大。無他，集團佔恒指比重近一成，可謂得騰訊者得天下，故大戶要舞高弄低指數，必要將其納入考慮之列。不過，由於外圍亂過亂世佳人，新經濟股又唔再當道，故騰訊要重拾昔日光輝確有難度。



走勢方面，騰訊股價係就係確認企穩300元關，惟短期仍受制去年12月至今營造的下降軌上方阻力約319元，除非短期在大成交配合下破位而上，否則繼續在300至318元水平上落機會仍大，暫宜觀望。

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