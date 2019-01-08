德國商業銀行：料今年內地經濟增長放緩至6.3%

人民銀行於1月初率先全面降準救市，德國商業銀行新興市場高級經濟學家周浩表示，中國經濟增長仍面臨壓力，主要繼續受中美貿易戰未完全達成共識，即使短期內兩國達成協議，惟未來3至5年仍會就知識產權問題繼續發酵爭議，預料內地2019年經濟增長將放緩至6.3%，通脹率為2.5%。



他指出，內地經濟持續有下行壓力，仍有部分降準空間，但市場不應過份期待人行不斷「放水」，畢竟過去多次降準都未見有顯著成效，或更大機會透過減稅支持中小企的稅務負擔。



上述政策或有助人行「保增長」，但同時會引發人民幣貶值的副作用，估計人民幣年底在人行的護航下可繼續保「7算」，維持6.95兌每美元水平，否則會導致資金大幅外流的情況。



市場憧憬人行帶頭減息，惟他強調，現時內地銀行同業拆息仍維持低水平，減息機會相對較微，提醒市場要注意今年下半年或有加息風險。若加息勢頭持續，意味全球經濟有放緩危機。



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