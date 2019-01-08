【股匯攻略】騰訊吉利後市點部署好？

民眾證券銷售部副總裁張曦嵐表示，恒指維持於25,900至26,000點反覆上落，騰訊控股(00700)本周甫開市已上破自去年3月至今的下降通道頂部。惟恒指升勢受阻下，該股亦未能繼續向上，即市報314.2元，跌1%。不過由於該股已上破阻力位，故仍可嘗試買入，惟跌回通道內則須止蝕。



事實上，該股走勢不俗，由上周低位310.6元起至今升逾3元，且看後市會否先作後抽，才再開展升浪，相信股價立即跌回通道內或出現大幅下跌的可能性較微。



至於吉利汽車(00175)因業績未如理想，使其股價一度急跌至10.08元。不過從周線圖可見，250周線在10元左右，加之2017年4至5月期間，其股價亦續守於10元邊，料該水平有一定支持，再進一步推低的難度較高。短線再做淡的水位不足，反之，持淡倉者宜先行食胡。



若想於低位博反彈，則宜待逆轉勢頭出現再考慮。一旦其該股再度於低位回升，有機會代表其股價已經見底。

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