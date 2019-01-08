【即市分析】鐵塔待破位再追

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：5G概念近月炒得熱哄哄，相關電訊股份一度有炒作。由內地三大電訊商合資創立的中國鐵塔(00788)，近日炒至高位回落後，今日再借大行唱好炒上，即市報1.53元，升4.7%。



投行摩通預計，待2.6GHz及3.5GHz 5G頻段推出後，營運商對大型基站將有龐大需求，有助提升鐵塔基站的租用率及資產回報。另料5G將帶動綜合解決方案的需求，營運商將尋求使用大、小型基站及DAS系統等等，作室內及室外覆蓋，利好鐵塔業務。該行估計，隨着5G起動，其收入增長將會加速，EBITDA利率潤亦將慢慢擴闊，將其目標價由1.4元升至1.65元，評級為「增持」。



事實上，早前於中央經濟工作會議上，官方已表明要加快5G商用步伐。其作為下一代通訊技術，於多個高科技產業領域均佔據重要位置，發展勢在必行，相關概念股的前景確可看高一線。走勢上，該股於去年12月27日見1.57元高位後，出現獲利回吐，近日跌至20天線獲承接，並重現反彈動力，可考慮待上破1.57元後追勢，回吐宜守10天線1.45元。

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