樓價UPDATES︰海濱花園三房戶　呎價跌穿1萬

各區樓價繼續下跌，荃灣海濱花園一個三房單位，成交呎價跌穿一萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●小西灣藍灣半島1座低層F室，實用面積455方呎，屬兩房間隔，獲租客以1.9萬元租入，實用呎租42元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●新蒲崗崇齡大廈B座中層B7室，實用面積265方呎，屬一房間隔，以1.03萬元租出，實用呎租39元。



●將軍澳南豐廣場3座低層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，以596萬元成交，實用呎價約14,900元。



●將軍澳廣場5座中層G室，實用面積517方呎，屬三房間隔，成交價約788萬元，實用呎價約15,242元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●荃灣海濱花園18座低層H室，實用面積約647方呎，屬三房套間隔，以623.8萬元成交，實用呎價約9,641元。



●葵涌月海灣1中高層C室，實用面積412方呎，兩房間隔，以600萬元成交，實用呎價14,563元。



●屯門居屋兆康苑I座低層6室，實用面積483方呎，兩房間隔，已補地價自由市場439萬元沽出，實用呎價9,089元。



●東涌居屋裕東苑A座極高層2室，實用面積594方呎，三房間隔，獲白居二買家以468萬元購入，實用呎價7,879元。



●東涌映灣園6座低層G室，實用面積736方呎，三房套房間隔，以765萬元成交，實用呎價10,394元。



●東涌水藍天岸1座高層D室，實用面積811方呎，三房套連儲物房間隔，以1,090萬元沽出，實用呎價13,440元。



●馬灣珀麗灣31座低層B室，實用面積約591方呎，三房間隔，早前開價約808萬元放售，最終以700萬元成交，實用呎價約11,844元。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/

二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/