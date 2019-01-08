新盤部署：The Carmel最低呎價9488元

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，屯門The Carmel最低呎價由9,488港元，單位第2座1樓A室，實用面積587方呎，發展商形容為回到2015年的山城心動價。



他指出，首批50伙實用面積由279至805方呎，間隔開放式至兩房戶。明天(9日)起開放示範單位及收票，發展商提供最高80%的3年按揭，期間只須供息。



項目本周亦會推出洋房，以招標形式發售，面積約1,000至4,000方呎。



資料顯示，同區上源去年9月首張價單推出231伙，折實售價由逾424.9萬至逾843.38萬元，呎價9,878至13,043元，折實平均呎價11,073元。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

