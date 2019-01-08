【高盛推介】騰訊回落見資金吸納認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股是目前5大跌幅的藍籌股之一。繼Apple之後，另一科技巨頭三星亦下調盈利預測，市場觀望對其他科技股的影響。另外，市場繼續關注騰訊遊戲何時獲內地發版號。



觀察個股認股證資金流向，過去5個交易日有約4,600萬港元流入騰訊認沽證，是同期最多資金流入的相關資產，而認購證則有約5,100萬元流走。



即市方面，騰訊回落亦吸引部分資金留意其認購證，需求主要集中於3至4月份到期的價外產品。



現時市場上活躍的騰訊認購證為3至4月份到期，行使價330至345元附近的產品，投資者如看好，可留意高槓桿購證(15449)，行使價345.2元，2019年3月22日到期，實際槓桿10.3倍，是行使價310至350元之間、兩個月期以上的產品中槓桿最高。



較貼價的選擇可留意購證(13430)，行使價330.2元，2019年3月22日到期，實際槓桿9.2倍，亦是市場上的熱門條款，是相近條款的產品中槓桿最高。



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