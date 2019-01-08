天鑽提價加推162伙　周四晚上截票

中國海外地產董事總經理游偉光表示，中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽加價0.8%加推2號價單，提供162伙，而本周六(1月12日)將會連同首張價單的單位，展開首輪銷售共486伙，銷售當日不設大手時段，每組買家最多買兩伙。本周四(10日)晚上8時截票。



新價單提供的單位，市值15.2億元，價單平均呎價15,946元，折實平均呎價12,995元。戶型包括兩房及三房戶，面積介乎457至761方呎，入場單位為第8座1樓G室，價單售價710.6萬元，面積487方呎，折實售約579.14萬元，最貴則為第16座8樓D室，面積761方呎，價單售價1,248.3萬元，折實1,017.83萬元。而整批單位價單呎價14,437至16,881元，折實呎價11,765至13,757元。



他又表示，項目收票情況理想，入票人士主要來自新界區。



對於今日有新盤以低於1萬元開價，他認為，各個樓盤亦有自己特色，料買家會加以分析。



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