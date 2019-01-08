全球經貿戰：中國目前經濟增長恐已低於6%

外國傳媒報道，在蘋果公司及吉利汽車(00175)相繼公布了不濟的數據後，星展銀行首席經濟師Taimur Baig估計，中國目前經濟增長很有可能已跌至6%以下。



他說：「估計中國經濟增長低於6%是因本土需求疲弱，外部需求未見太差。本土需求疲弱可能反映着中國經濟出現結構轉變。」



他又估計，儘管中美雙方正就貿易問題進行談判，但在未來3至6個月很難完全結束貿易戰，因為雙方的矛盾遠多於單單進出口。依目前情況而言，局面不轉壞已很好了。他預期，在3月1日「休戰90天」限期屆滿後，或會再延期3個月，直至夏季。一旦如此，對市場是正面信號，因全球經濟在上半年有休養生息的機會。

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