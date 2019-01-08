【市後重點睇】美匯96關口遇阻　油價靠穩

美匯指數96關口遇阻，圓匯偏軟，一度觸及109，最新企108.9水平；港匯企7.838。CNY及CNH跌至6.86；金價回至1,283美元。布油及紐油靠穩57.4及48.6美元。道指期貨升60點。



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