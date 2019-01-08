測量師：嘉湖海逸酒店改建申請料獲通過

對於長實集團(01113)向城規會改建天水圍嘉湖海逸酒店為住宅大廈，萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，改建符合政府近期積極增加住宅供應，也可擴充長實在區內的版圖，相信該區住宅具潛力，而且鄰近深圳。項目近輕鐵站，亦有商業配套，適合做重建住宅項目，回報比酒店更高。



他又指，香港現時建屋土地不足，此發展方案更有效地善用土地資源，因此估計有關申請有機會獲通過。但亦需要補地價，再加上建築期估計約4至5年後才能推出市場，落成後住宅每方呎售價約1.4萬元起。

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