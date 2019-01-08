【fb直播】恒指幾時有突破？陳政深話...

港股全日反覆無方向，二萬六阻力位依舊破唔到，好淡友爭持局面，幾時分出勝負？後市唔明朗，眼看手勿動？



藍籌走勢天與地，吉利汽車(00175)上年銷量唔達標，股價跌逾一成，不過10蚊似有支持，短線博反彈？



政府話短期內無計劃放寬按揭成數，不過本地地產股照升，長實集團(01113)又連日獲股東增持，板塊真係咁強？



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