新興市場之父：不宜投資沙特　至於中國...

外國傳媒報道，曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、去年「貼中」新興市場有股災、並有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)最新表示，投資者不宜投資沙特阿拉伯，估計該國仍會受困於卡舒吉(Jamal Khashoggi)被殺案，目前看不到會有很大的轉變。



除了涉及皇族的案件，油價也是關鍵。他指出，若你看看油價表現，已由高位累瀉近半，就知道對沙特阿拉伯而言是災難，其他倚靠原油收入的國家也是。



另外，他亦關注印度即將在今年4月或5月舉行的大選，隨時由支持農民的「民粹政黨」獲勝，亦擔心現屆政府會為爭取選票而被迫「民粹」。一旦如此，印度的改革計劃將會被拖垮，財政難以平衡。



目前為止，在麥樸思眼中，印度仍是最值得投資的新興市場之一。至於中國，他表示，很多人都認為機遇巨大，但他更期望會有重大的開放政策，例如可自由地買賣中小型企業A股股票，這亦符合中國利益，因會有大量外匯流入。

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