科技商機：Apple在中國節節敗退原因可能是...

受iPhone的銷量影響，近期蘋果公司(Apple Inc.)的股價一直處於下跌狀態。Apple行政總裁庫克稱中國地區銷售疲軟，極大地影響iPhone的銷量。事實上，iPhone高昂的價格一直讓人望而卻步。但是分析指，Apple在中國節節敗退原因或許不是售價，而是微信。



分析指，微信可以完成從聊天、共享單車、電召專車、遊戲到電子支付等各種活動，兼具iMessage、Facebook、Tinder、Apple Pay等應用的功能。而不管是Android和iOS系統，微信的功能都一樣，在這種情況下，操作系統變得不再那麼重要。



1、聊天



世界上有幾大聊天應用程序，其中Facebook在美國領先，WhatsApp在英國、歐洲和香港領先，LINE在台灣和日本使用，韓國主要使用Kakao交流，而微信佔據了中國市場。



與其他聊天應用程序一樣，微信可以提供位置共享、音頻消息、視頻聊天、emoji等各種功能。此外，微信還帶有即時翻譯、發紅包等功能。這在一定程度上為用戶提供了很大的便利。



2、社交



在Facebook中，用戶可以滾動瀏覽朋友發布的帖子，其中包括鏈接、文本、照片和視頻，還可以發表評論。微信也一樣具有此功能，用戶可以看到微信好友在朋友圈發布的各種內容，也可以對其進行評論。此外，微信只會在共同的朋友之間展示評論。



在微信中，用戶可以在底部菜單欄中選擇「發現」，然後選擇「附近的人」。這一功能可以向用戶顯示附近也在使用「附近的人」的其他人。這個功能與國外社交軟件Tinder類似。



3、支付



在中國有超過8億人使用微信支付，這甚至迫使世界各地的城市採用這項技術來迎合中國遊客。微信支付的普及度十分高，大多數街頭藝人、食品攤位廚師和出租車司機都使用微信支付。微信支付基本上於國外的Venmo和Apple Pay功能一致。



4、第三方小程序



微信也可以作為一個設備平台。在去年初，它推出了微信小程序。用戶可以通過小程序直接進入商品的店鋪進行點單、購物等一系列操作。星巴克、肯德基、唯品會、美團等公司都推出了小程序。這些小程序與實際的APP基本沒有區別，使用小程序還能免去用戶下載APP的一系列繁瑣操作，極大地便利了用戶的使用。



在某種程度上，微信已經成為一種商業工具，無論是Android系統和Apple iOS系統，微信的功能都一樣。在微信整合了其他許多應用的功能之後，Apple的iOS系統似乎不再具有競爭力。



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