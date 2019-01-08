【今日破位表】大行劈價　小米創上市新低

市場觀望中美貿易談判進展，恒指升勢今日(周二)續受制二萬六關，早段一度衝上25,960點後反覆回落，終收報25,875點，升39點，成交額744億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有12隻，股價創52周新低的股份有56隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



小米被大行唱淡後破底，投行摩根大通認為去年第4季內地手機需求惡化，預期公司今年的手機銷售將按年跌12%，將其目標價由18元大削至10.5元，致其股價顯著受壓。該股日內創下11.06元的上市新低，收報11.1元，跌7.5%。走勢上，其股價今日跌穿去年10月尾至今營造的圓頂頸線11.4元，且成交大增，料短期內沽壓難消，未宜沾手。



此外，兩隻內需食品股統一企業中國(00220)及康師傅控股(00322)今日亦齊齊破底，事實上，兩股去年第3季業績表現均未能言好，而且康師傅早前表示擬將重心從盈利擴張轉為爭奪市場份額，未來市場競爭或轉趨劇烈，有機會打壓毛利表現。前景不明朗下，兩股近月均現明顯跌勢，未知何處是底。



另邊廂，公用股今日表現普遍不俗，帶動領展房產基金(00823)及香港中華煤氣(00003)繼續破頂，惟領展於高位現獲利回吐，收報80.4元，跌1.1%。

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