全球經貿戰：中國暫處下風　數月後或反敗為勝？

外國傳媒報道，美銀美林經濟師指出，儘管目前形勢顯示，貿易戰令中國受到的傷害多於美國，但到了今年春天，一旦雙方摩擦持續下去，隨着美國經濟放緩，中國可能會反過來處於優勢。



該行指出，由於中國政府將會推出本土經濟刺激政策，料經濟放緩狀態在未來數月將會扭轉；反觀，美國經濟料在今年下半年開始放緩，潛在增幅將跌至2%以下，因早前的減稅及政府加大財政開支的刺激措施藥力已過。



蘋果公司(Apple Inc.)早前預警收入下滑，將原因歸咎於中國市場銷情急降。該行指出，這當然反映中國經濟放緩，但有被誇大之嫌，因該公司於中國銷售大跌的原因還包括定價、競爭力、人民幣貶值，以及消費者不正式地抵制美國貨。



儘管美國總統特朗普不斷吹噓關稅政策已大大打擊中國經濟，惟該行則看到中國經濟開始逆轉，可走出低谷，主因是上周中國人民銀行「放水」力度高於市場預期，已預示中國正部署運用全部可行措施刺激經濟，包括貨幣政策(例如上周「降準」)、放寬信貸、人民幣貶值、增加政府開支、減稅等。



中國仍有對策惟另一邊廂，美國已無計可施！財政政策早已用了，目前陷入僵局，政府又處於局部關門狀態，經濟必然受到負面影響，甚至可視之為小型財政緊縮。當然，聯儲局可以減息，但他們不會這樣做，因經濟已處於「全民就業」水平。

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