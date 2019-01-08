好過搞基建！野村：人民銀行或直接入市買股

外國傳媒報道，野村亞洲區(除日本外)股票研究主管Jim McCafferty預計，中國人民銀行可能會在2019年開始購買中國A股。他說：「中國將採取前所未有的措施來刺激股市。具體而言，中國政府可能授權央行買入股票，因強勁的股票表現在刺激消費方面，比再建造一條鐵路有效得多。」



不過，這並不是說政府過去沒有積極參與股市，因一直有「國家隊」一詞。野村估計，包括國家外匯管理局在內的「國家隊」，目前控制着大約3%的A股。



不過，他認為，與其他國家相比，中國「國家隊」的股市敞口(即未對沖的風險)相對溫和，以百分點計，僅大約是日本規模的一半，更是南韓規模的1/3左右。

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/