投資平台FSM：恒生指數今年目標29000點

投資平台FSM表示，以合理市盈率11倍計算，恒生指數今年目標29,000點；以合理市盈率9.5倍計算，恒生中國(香港上市)100指數目標9,200點。在缺乏方向下，中港市場仍以優質基金投資為重。



FSM組合管理及研究部總監沈家麟認為，2018年環球收水、資產估值收縮，但盈利未有明顯惡化，料2019年環球市場基本面轉差，但估值低廉，並出現超賣情況。



他又表示，近期市場累積一定跌幅，估值便宜，美股等不少市場出現超賣狀況，反映大市有條件迎來反彈，故認為投資者不應過分看淡，亦可開始留意低位部署機會。



沈家麟指，港股盈利增速主要來自科技股板塊表現，現時市場較強勢的股份是避險股，近期亦可見房地產股等防守板塊有所回穩，但強調沒有首選板塊，認為應投資優質基金為主。



他又指，美國經濟增長已經見頂，而中國經濟亦在去槓桿政策下持續放緩，預期聯儲局今年將加息不多於一次，因為美國每一次加息都會為其帶來政策風險，有機會使到美國陷入經濟衰退。而中國政府會推出刺激措施，料人行今年還會三次降準，以緩和市場緊張程度，並會透過中期借貸便利(MLF)操作更多定向寬鬆措施。



至於人民幣方面，他指，由於美匯轉弱，在央行干預下，人民幣下跌幅度可控，並有能力「保七」，料年底人民幣兌每美元升至6.75水平。



他又預計，今年仍會有更多息率吸引的新債發行，並推高二手債的孳息率，屆時將有不少投資機會浮現。

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