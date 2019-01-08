【北水追蹤】大媽狠沽吉汽　吸納中移

港股今日(周二)繼續反彈，恒指收市微升39點報25,875點，主板成交744億元。港股通成交額約63億元，較上個交易日減少約16億元，佔主板成交額8.5%；南下資金淨流入5.09億元人民幣。



中國移動(00941)為今日港股通淨流入最多之個股，淨買入金融約1億元，其股價升0.6%，收報78.45元。騰訊控股(00700)近日遭「空軍」襲擊，股價未能延續過去兩日升勢，收市跌0.6%報315.6元，其港股通則錄得約8,691萬元的淨買盤支持。



中國建築國際(03311)及新鴻基地產(00016)分別錄得港股通淨買入約5,914萬元及5,906萬元。工商銀行(01398)及比亞迪股份(01211)亦分別有約5,123萬元及4,362萬元的買盤支持。



吉利汽車(00175)去年全年汽車銷售不達標，今年銷售目標亦低於市場預期，股價急挫11.2%報10.22元。南下資金趁機踩多兩腳，其港股通錄得約1.7億元的淨沽出，為全日淨流出最多之個股。



另外，招商銀行(03968)、中國平安保險(02318)及中國軟件國際(00354)分別錄得港股通淨賣出約6,151萬元、5,630萬元及4,969萬元。

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