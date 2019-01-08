【自有留人處？】挖礦機生產商嘉楠耘智擬轉赴美上市

外電報道，內地比特幣挖礦機生產商Canaan Inc.(嘉楠耘智)正在探討最快今年上半年在美國上市的可能性，惟消息人士指計劃尚在初步階段。



嘉楠耘智於去年5月15日於香港遞交主板上市申請，由瑞信、招銀國際、德銀及摩根士丹利擔任聯席保薦人，該申請於去年11月宣告失效，當時有傳是監管機構對嘉楠耘智的業務模式及前景等有疑問。



嘉楠耘智相關代表回應東網查詢時指，該公司暫未有回覆。



最初有報道指，嘉楠目標在香港上市集資10億美元(約78億港元)，其後集資額縮減至4億美元(約31.2億港元)。同業比特大陸於去年9月申請以「同股不同權」形式上市，目前申請狀況仍顯示為有效；億邦國際則於去年底第2度遞交主板上市申請。

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