一圖明晒！內地上季經濟增長恐奇差

在蘋果公司及吉利汽車(00175)相繼公布了不濟的數據後，反映內地上季消費市道已明顯下滑，星展銀行首席經濟師Taimur Baig估計，中國目前經濟增長很有可能已跌至6%以下。



他說：「估計中國經濟增長低於6%是因本土需求疲弱，外部需求未見太差。本土需求疲弱可能反映着中國經濟出現結構轉變。」



事實上，外國傳媒報道，美銀美林發表的數據顯示，從內地消費稅收入來看，上季確實已大幅下跌，雖然12月數字仍未公布，但預計不會理想。(本文附圖)

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