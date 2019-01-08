丘鈦科技上月攝像頭模組產品銷量大升

丘鈦科技(01478)公布，2018年12月攝像頭模組產品銷售數量按月和按年分別增加約25.4%和約126.1%，其中1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量，按月和按年分別增加約30.5%和約111.5%。該等增加主因是集團於攝像頭模組的市場佔有率上升。



不過，指紋識別模組產品銷售數量按月和按年分別減少約21.9%和約4.5%，主因是傳統季節因素。

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