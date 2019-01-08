聯交所股權變動資料顯示，三生製藥(01530)於2019年1月2日獲摩根大通增持108萬股，最新持股數目約1.53億股。



舜宇光學科技(02382)於2019年1月2日獲摩根大通增持59萬股，最新持股數目7,725萬股。



龍源電力(00916)於2019年1月2日獲摩根大通增持511萬股，最新持股數目約3.71億股。



君實生物(01877)於2019年1月2日獲摩根大通增持5萬股，最新持股數目1,751萬股。



同程藝龍(00780)於2019年1月2日獲摩根大通增持28萬股，最新持股數目約1.03億股。



萬科企業(02202)於2019年1月2日獲瑞銀集團增持22萬股，最新持股數目6,586萬股。



北京首都機場(00694)於2019年1月3日獲貝萊德增持84萬股，最新持股數目約1.5億股。



上海電氣(02727)於2019年1月3日獲貝萊德增持7萬股，最新持股數目約1.48億股。



偉仕佳杰(00856)於2019年1月7日獲李佳林增持185萬股，最新持股數目約5.88億股。



利基控股(00240)於2019年1月7日獲惠記集團(00610)增持23萬股，最新持股數目約7.04億股。



太平洋網絡(00543)於2019年1月3日及4日獲林懷仁合共增持32萬股，最新持股數目約3.11億股。



敏華控股(01999)於2019年1月4日獲Man Wah Investments Ltd增持300萬股，最新持股數目約24.68億股。



時計寶(02033)於2019年1月4日獲董觀明增持71萬股，最新持股數目約14.65億股。



泰加保險(06161)於2019年1月4日及7日獲趙新庭合共增持18萬股，最新持股數目5,744萬股。



安德利果汁(02218)於2018年12月18日獲倪志龍增持7萬股，最新持股數目539萬股。



珠海控股投資(00908)於2019年1月7日獲珠海九洲控股集團增持28萬股，最新持股數目約5.96億股。



培力控股(01498)於2019年1月4日及7日獲陳宇齡合共增持5萬股，最新持股數目約1.45億股。



德基科技控股(01301)於2019年1月7日獲蔡鴻能增持20萬股，最新持股數目約3.66億股。



德林國際(01126)於2019年1月8日獲CHOI KYOO YOON增持13萬股，最新持股數目約3.83億股。



朗詩綠色集團(00106)於2019年1月7日獲田明增持16萬股，最新持股數目約31.25億股。



─ ─ ─



中國石油股份(00857)於2019年1月2日被摩根大通減持1,502萬股，最新持股數目約14.64億股。



BBI生命科學(01035)於2019年1月4日被Matthews International Capital Management, LLC減持8萬股，最新持股數目3,278萬股。



福萊特玻璃(06865)於2019年1月3日被Paragon Resort Fund L.P.減持450萬股，最新持股數目約1.03億股。



中化化肥(00297)於2019年1月3日及4日被謝孝衍合共減持84萬股，最新持股數目461萬股。



深圳控股(00604)於2019年1月7日被牟勇減持37萬股，最新持股數目702萬股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

