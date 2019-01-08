銷量年年跌　哈利首款電動電單車8月開售救亡

外媒報道，著名的美國電單車品牌Harley Davidson(哈利)宣布準備推出品牌首款電動電單車，預售時間為今年8月，售價29,799美元（未含稅售23.2萬港元）。



哈利近年銷量持續下滑，2017年全球銷量下跌7%，僅賣出24.1萬輛，連續3年出現萎縮，預期2018年仍會持續下跌。為挽回嚴峻形勢，哈利將重心放在即將投產的電動電單車上，希望吸引年輕騎士的目光。



比起傳統電單車，這款名叫LiveWire的電動電單車價格並不便宜，但哈利認為其性能和互聯功能將讓這款產品成功。它的標準加速性能是約每百公里加速3.5秒，該車支援LTE無線連接，可以遠程查看車輛位置，也可以通過GPS追踪。



電動車的問題依舊是續航。哈利估計充電一次可以在市區行駛約180公里。



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