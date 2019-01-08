2019年堅係熊市？美股周二收市有重大啟示

美國標指在2018年12月31日收報2,506點，而截至周一(1月7日)收報2,549點，目前期貨市場報2,562點，這有甚麼啟示呢？美國媒體指出，今日(1月8日)收市將十分關鍵，因「標指5日定律」。



上述指標由首創「金磚四國」一詞，而被譽為「金磚之父」的高盛前首席經濟學家奧尼爾提出，一旦標指在每年首5個交易日上升，全年也很大機會上漲，自1950年以來，準確率超過85%。



以2019年計，這5日最後一天是1月8日(周二)，只要標指維持在2,506點以上，全年則有85%機會是升市。

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