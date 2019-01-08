豐田擬對外銷售自家安全駕駛系統　危急時代替司機

外國媒體報道，日本豐田汽車計劃向外銷售安全駕駛系統Guardian，實現技術的標準化，以在自動駕駛的數據競爭日趨激烈的背景下，豐田可以有力對抗美國大型IT企業。



Guardian是豐田在完全自動駕駛的「Chauffeur」外，另一套正在開發的「半自動」駕駛系統。Guardian通過各種傳感器觀察司機的情況，在危險情況下代替司機駕駛，防止事故發生。另外，Guardian設想的用途還是在其他的自動駕駛系統判斷有誤時修正錯誤，防範事故。



目前，豐田還與Uber合作，在搭載Uber系統的車輛中安裝豐田的Guardian。



分析認為，豐田對外銷售自家的安全技術能夠得到廣泛滲透，將有利於收集自動駕駛等數據。

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