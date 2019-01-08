《沽注一擲》傳奇大鱷：金融市場乍現警號

外國傳媒報道，描述2008年金融海嘯的電影《沽注一擲》主角馬克·鮑恩的原型、著名對沖基金經理、現時出任Neuberger Berman投資組合經理的艾斯曼(Steve Eisman)最新警告，近期評級較差的企業債增多，為不祥預兆。



他指出，近期評級為「BBB」的企業債數量增多，其評級僅較「垃圾級」高一位，是十分值得關注的事。



數據顯示，該些較劣質的債務自2008年金融海嘯以來已累增4倍，總額約2.7萬億美元。艾斯曼不但擔心總額，更憂心主要銀行已削減「BBB」評級債務的交易量，令「存貨」大增，結果將會是衰退來臨時，該些較劣質債券只能以大折讓出售，放大了金融市場出現骨牌式大冧的機會。



不過，他亦指出，目前為止看不到經濟有立即衰退的風險，因為消費者信貸質素依然是其職場生涯中最好。



艾斯曼是極少數能估中2008年金融海嘯的人物，在電影中被描繪為「有點精神分裂症」。他近年都較為看好股市，因金融機構整體抗跌力遠遠強於2008年前，惟較為看淡歐洲銀行股。

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