Apple股價近谷底？分析員對它14年最冷淡

蘋果公司(Apple Inc.)自從「自爆」上季收入倒退後，市場一沉百踩。外國傳媒報道，目前華爾街分析員對該股的熱愛程度急降至14年最冷淡！



數據顯示，目前僅49%專家給予蘋果公司「買入」評級，比例為2005年以來最少；其餘51%為「持有」評級。相比2018年8月有63%專家呼籲買入該股，不足半年比例就大跌14個百分點。



不過，這反而或是股價近見底的信號。Strategas Research技術分析員Todd Sohn表示，僅僅數個月，同一班分析員竟然有「天與地」的分析，或許股價相反地處於打底階段，尤其是該股已由2018年10月3日至今累瀉39%。

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