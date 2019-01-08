新盤UPDATES︰天鑽提價加推　富豪‧山峯樓書上網

農曆新年前一手樓市掀起開盤搶客潮！再有新界區全新項目公布開價加入推售行列，市區亦有部分樓盤準備短期登場，業界料本月新盤交投量將不俗。



●The Carmel最低呎價9488元

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，屯門The Carmel最低呎價由9,488港元，單位第2座1樓A室，實用面積587方呎，發展商形容為回到2015年的山城心動價。

他指出，首批50伙實用面積由279至805方呎，間隔開放式至兩房戶。明天(9日)起開放示範單位及收票，發展商提供最高80%的3年按揭，期間只須供息。



該盤首批單位平均呎價為10,901元，入場費由343.1萬元起。項目本周亦會推出洋房，以招標形式發售，面積約1,000至4,000方呎。



資料顯示，同區上源去年9月首張價單推出231伙，折實售價由逾424.9萬至逾843.38萬元，呎價9,878至13,043元，折實平均呎價11,073元。



●The Carmel交樓標準示範單位曝光

永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel首度安排傳媒參觀兩個60樓標準示範單位。

其中參照第2座7樓A室搭建的兩房戶，實用面積587方呎，廚房以開放式設計，兩間房均屬套房。



另一個根據第2座7樓F室打造的一房戶，實用面積364方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房亦以開放式設計。



●代理料The Carmel首批大機會沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，屯門The Carmel開價具誠意，最低呎價低於1萬元，相信首批單位大機會可沽清，加推加價3至5%料亦可被市場接受。



●天鑽提價加推162伙 周四晚上截票

中國海外地產董事總經理游偉光表示，中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽加價0.8%加推2號價單，提供162伙，而本周六(1月12日)將會連同首張價單的單位，展開首輪銷售共486伙，銷售當日不設大手時段，每組買家最多買兩伙。本周四(10日)晚上8時截票。



新價單提供的單位，市值15.2億元，價單平均呎價15,946元，折實平均呎價12,995元。戶型包括兩房及三房戶，面積介乎457至761方呎，入場單位為第8座1樓G室，價單售價710.6萬元，面積487方呎，折實售約579.14萬元，最貴則為第16座8樓D室，面積761方呎，價單售價1,248.3萬元，折實1,017.83萬元。而整批單位價單呎價14,437至16,881元，折實呎價11,765至13,757元。



他又表示，項目收票情況理想，入票人士主要來自新界區。對於周二有新盤以低於1萬元開價，他認為，各個樓盤亦有自己特色，料買家會加以分析。



●富豪‧山峯樓書上網 最細近1600方呎起

百利保控股(00617)等沙田九肚富豪‧山峯，樓書已剛上載至樓盤網站，分層戶實用面積介乎1,575至3,360方呎，洋房面積則由2,233至4,960方呎。



項目周二開放名為「THE FUTURA」的示範單位，位於第8座9B室，實用面積1,625方呎，改裝為三房兩套間隔。同時，亦開放毗鄰以四房兩套設計的9A室交樓標準單位。

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