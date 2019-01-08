年結後套息趨活躍　料金管再接錢托匯價

港元匯價明顯轉弱，周二(1月8日)逼近7.84水平，低見7.8393，港元拆息則隨年結因素消退而連日下跌。銀行界表示，港美息差再度擴闊，市場套息交易勢轉趨活躍，港匯最快下月觸及7.85弱方兌換保證，屆時香港金融管理局將再度入市「接錢」。



財資市場公會資料顯示，港元拆息周二全線下跌，意味銀行間的借貸成本降低。其中，與市民供樓相關的一個月期拆息按日跌8點子至1.61厘，較去年12月高位2.39厘，已大跌近80點子；3個月期拆息更跌穿2厘，創去年11月來低位，報1.99厘。



華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，港元拆息在農曆新年前將進一步下跌，料一個月拆息或低見1.5厘。不過，若港元觸及7.85及需要金管局出手買港元，銀行體系總結餘將會減少，有助紓緩港元拆息下行壓力。



去年12月香港沒有跟隨美國加息，近日港元拆息回軟，令到港元與美元之間的息差擴闊。資料顯示，一個月期的港美息差由上月僅8點子，大幅擴闊至近日近70點子，投資者遂將資金投放於較高息的美元資產，賺取更高回報，過程中會沽出港元，推低港元匯價。當港匯跌至7.85及觸發弱方兌換保證時，金管局承諾會動用外匯儲備，在市場買港元、沽美元，以穩定港元走勢。



儘管金管局去年9月至今一直未曾出手買入港元，但上海商業銀行財資市場部研究主管林俊泓認為，交易員在新一年會更積極「跑數」，預期農曆新年過後，市場沽港元、買美元的套息交易會明顯增加，不排除港元匯價有機會觸及7.85弱方兌換保證，需要金管局承接港元沽盤。



他又認為，當香港銀行體系總結餘縮至約300億港元時，港息才會呈現明顯攀升，屆時港美息差會收窄。由於目前金融市場環境變化大，該行認為美國加息步伐將放緩，原本預期美國今年加息兩次，最近已改為只加息一次，料香港難跟足美國加息四分之一厘，相信只會加息八分之一厘。



美銀美林亦修改其對今年香港最優惠利率(P)的前景看法。該行最新預計，今年最優惠利率將上調四分之一厘，若如去年九月般香港普遍銀行僅加息八分之一厘，意味年內有兩次加息空間。該行又指出，港元市場於農曆新年假期前或出現波動。



星展銀行(香港)財富管理高級投資策略師李振豪認為，今年環球市場會有不少風險事件出現，一旦風險因素惡化，勢會加快香港資金流走的速度，目前銀行體系結餘已降至約760億港元，料金管局出手承接的規模會較去年細。



事實上，金管局去年合共展開三輪買港元、沽美元的入市行動，合共買入1,034億港元，年內香港銀行體系結餘大縮近六成。

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