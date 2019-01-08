大摩奇準分析員：美股「滾動型熊市」已完！

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利(大摩)首席美股策略分析師Michael Wilson最新轉軚，預期美股由2018年1月開始的「滾動型熊市」已結束，原因是從估值、市場情緒，以及倉位布局來看，股市已沒有像過去一年那麼悲觀，但由於市場負面新聞正不斷湧現，預計短期內難望大幅回升。



他指出，股市有3大關鍵需要克服：

1、技術走勢被嚴重破壞，突破阻力位需時

2、在聯儲局真正暫停加息和/或「縮表」前，標指很難升穿2,600至2,650點，就算升穿，也難以長期企穩該水平以上

3、過去6個月市場擔心的負面新聞才剛開始出現，在製造業PMI疲弱和蘋果公司預警收入下跌後，未來幾個月或會有更多意料之外的負面信息。



他重申，標指目標是2,750點，未來一年會是大型上落市，波幅介乎2,400至3,000點之間。



回顧他近年測市的確準繩，例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



他對「滾動型熊市」的界定是股市累跌兩成，而且不能在12個月內完全收復跌市失地，可理解為「陰乾式下跌」或「慢熊」，即不是「直插無水花」式大跌。由2018年1月至今剛好接近12個月。



除了去年，他近年測市準繩的戰績包括早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡！

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