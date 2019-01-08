樓價UPDATES︰栢蕙苑30年升值逾11倍

雖然近期二手豪宅交投仍見淡靜，但個別罕有的特色戶仍不乏買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌栢蕙苑錄本年首宗買賣，屋苑寧栢閣高層F室，實用面積692方呎，以三房設計，成交價1,273.8萬元，實用呎價18,408元，成交價重返2017年底水平。上址為原業主於1988年一手買入，期內升值11.6倍。



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九龍區



●西南九龍御金．國峯5座頂層複式戶，實用面積1,107方呎，屬三房間隔，連約面積420方呎天台。由於單位景觀開揚，故吸引買家透過轉讓公司股權方式購入，成交價約3,600萬元，實用呎價約32,520元。



●長沙灣泓景臺7座高層F室三房戶，實用面積736方呎，由於位處高層，享開揚景觀，吸引新盤向隅人士以約1,150萬元購入，實用呎價約15,625元。原業主於2015年3月以約912.5萬元入市，帳面獲利約237.5萬元。



●將軍澳峻瀅II第1座高層H室，實用面積513方呎，採兩房間隔，座向東南方，外望翠綠山景。單位去年8月開價810萬元，累減126萬元後，以684萬元售出，實用呎價13,333元。



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新界區



●大圍金禧花園5座高層B室，實用面積314方呎，以兩房間隔，座向西北望內園景，獲買家以553萬元購入，實用呎價17,611元。據了解，原業主於2014年10月以368萬元購入該單位，持貨至今帳面獲利185萬元。



●沙田欣廷軒鄰近港鐵第一城站，交通便利，放盤向來不乏捧場客。近期1座中層D室兩房戶，實用面積397方呎，座向南面享園景，一個月前放盤叫價730萬元，累減62萬元，獲買家以668萬元購入，實用呎價16,826元。



●元朗世宙首批單位於去年11月底陸續屆滿3年辣招期，至今錄得約6宗「鬆綁」成交。屋苑5座頂層連天台戶，實用面積428方呎，以兩房間隔，原叫價710萬元，議價後以680萬元成交，實用呎價15,888元。原業主於2015年12月以590萬元一手購入單位，帳面獲利90萬元。



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