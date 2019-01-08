憧憬貿易談判進展　道指早段再升逾300點

憧憬中美貿易談判取得進展，美股開市早段繼續做好，道指升301點，至23,832點；納指升81點，至6,905點；標指升27點，至2,577點。



網購巨人亞馬遜周一(1月7日)再漲3.4%，市值7,967.8億美元，超越微軟，首次登上全球市值最大企業的寶座。著名投資者米勒唱好亞馬遜股價未來3年可翻一倍。亞馬遜股價早段再升2.28%至1,666.62美元。



有指零售商Sears將清盤，股價早段瀉48.27%至0.155美元。



有別於美國銀行和花旗建議撈底，摩根士丹利首席美股策略師威爾遜對美股的看法雖見改善，但認為前景尚未完全明朗，蘋果公司(Apple Inc.)銷售預警以及美國製造業指數急跌可能是新一輪壞消息的開端，欲撈底的投資者需要提防。他續指，標指升浪在2,600點至2,650點會有阻力。





－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth